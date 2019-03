Brexit, Theresa May parla alla nazione: "Il rinvio è un grande rammarico per me"

"E' ora che il parlamento decida" sulla Brexit. Lo ha detto la premier britannica Theresa May in una breve dichiarazione rilasciata da Downing Street, nel giorno in cui ha inviato a Bruxelles una richiesta di proroga fino al 30 giugno per lasciare l'Ue. Per la May è un "grande rammarico personale" il fatto che Londra non lasci Bruxelles il 29 marzo, ribadendo che l'accordo negoziato, bocciato due volte da Westminster, "è il migliore" possibile.