Londra torna alla normalità: le immagini dopo la fine del lockdown  

Dopo quattro mesi di lockdown e una campagna vaccinale che procede spedita, Londra riparte. A "Mattino Cinque" sono state mostrate le immagini provenienti dal quartiere di Soho, nel West End della capitale, dove pub e ristoranti sono tornati a servire i clienti: "Aspettavamo da tanto questo momento", dicono alcuni ragazzi italiani seduti tra i tavoli.

I locali, nonostante le riaperture, continuano a rispettare alcune norme come il limite di posti per ogni tavolo e l'obbligo di mascherina per camerieri. Londra torna a essere un gigantesco street party con la gente che riempie le strade, nonostante qualche preoccupazione da parte degli enti per l'eccessivo sovraffollamento.