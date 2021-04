La Mecca sanificata 10 volte al giorno con accesso agli immunizzati, via al secondo Ramadan in pandemia

Afp

Nel giorno in cui inizia il secondo Ramadan in pandemia i fedeli musulmani si trovano a doversi districare tra le molte restrizioni legate al contagio. Il periodo arriva in un momento in cui in tutto il mondo, compresi molti Paesi a maggioranza musulmana, è in piena emergenza per un'intensa ondata di infezioni. E il mese sacro per i fedeli dell'Islam vuol dire di solito anche preghiere di gruppo, riunioni, pasti comuni al termine del digiuno quotidiano.