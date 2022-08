Londra, ricompare la polio: offerto richiamo per i bimbi di 1-9 anni

Il virus, che era stato dichiarato eradicato in Gran Bretagna nel 2003, è stato rilevato ben 116 volte nelle acque di scolo durante gli studi condotti sugli impianti della metropoli. Come era già emerso due mesi fa, le tracce rinvenute sono quelle di derivazione vaccinale del poliovirus di tipo 2 (VDPV2): in casi definiti "rari", però, questo ceppo può contagiare in forma grave persone che non abbiano completato i cicli di vaccinazioni.

La poliomielite può avere conseguenze invalidanti e in alcuni casi anche mortali; il ministro della Sanità, Steve Barclay, ha comunque rassicurato i londinesi affermando che "a nessuno è stato diagnisticato il virus" e i rischi per la popolazione (in larghissima parte vaccinata) sono molto bassi.