Londra, puzza di calzini sporchi: aereo diretto a Zurigo costretto a tornare indietro

Puzza di calzini sporchi nella cabina di pilotaggio. E' questa la motivazione per cui, il 7 novembre, un aereo della Swiss International Airlines, partito da Londra e diretto a Zurigo, è dovuto tornare indietro 30 minuti dopo il decollo da Heathrow. Lo riporta il canale francese Bfm Tv, spiegando che un passeggero del volo ha chiesto l'indennizzo, che però gli è stato negato perché per la compagnia si è trattato di una "circostanza eccezionale" che non dà diritto al risarcimento.