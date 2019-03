Arabia Saudita, madre dimentica il figlio in aeroporto: il pilota inverte la rotta e torna indietro

A riportare la notizia è il sito Gulf News. In un video viene riportato anche il dialogo tra il pilota dell'aereo e i controllori del traffico aereo di Gedda.



"Che Dio sia con noi. Possiamo tornare?", è la domanda del pilota che lascia interdetto l'operatore. "Questo volo chiede di tornare. Un passeggero ha dimenticato il suo bambino nella sala d'attesa", si sente dalla torre di controllo. A quel punto il pilota insiste: "Te l'ho detto, una passeggera ha lasciato il suo bambino nel terminal e si rifiuta di continuare il volo".



Dopo una breve pausa, il volo è stato autorizzato a rientrare presso lo scalo saudita: "Ok, torna. Questa è una cosa totalmente inusuale e nuova per noi", spiegano i controllori di volo. La vicenda si è chiusa quindi con un lieto fine e la madre è riuscita a recuperare il bambino dimenticato in sala d'attesa.