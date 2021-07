British Guyana One Cent Magenta, il "Sacro Graal" dei francobolli Afp 1 di 8 Afp 2 di 8 Afp 3 di 8 Afp 4 di 8 Afp 5 di 8 Afp 6 di 8 Afp 7 di 8 Afp 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Chi ha avuto occasione di vederlo l'ha descritto come la "Monna Lisa delle Poste". Il British Guyana One Cent Magenta, considerato uno tra i francobolli più rari nel mondo, si prepara per tornare in Inghilterra. All'inizio dell'anno il prezioso pezzetto di carta è stato venduto ad un'asta newyorkese per 8 milioni di dollari. Il suo acquirente, il collezionista britannico Stanley Gibbons, ha disposto un trasferimento degno di un grande cimelio: una volta atterrato a Heathrow, sarà prelevato da un furgone blindato e scortato fino al negozio del commerciante, prima di essere chiuso in cassaforte in attesa di essere esposto in un'apposita teca. Il rientro in patria del "Sacro Graal dei francobolli" sarà seguito dalle telecamere del The Guardian e della Bbc.