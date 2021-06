14 giugno 2021 12:40

La Ford Escort di Lady Diana andrà all'asta: fu un regalo del principe Carlo

L'auto che il principe di Galles donò a Diana Spencer come regalo di fidanzamento sta per essere messa in vendita. Il regalo di Carlo risale al maggio del 1981 e per vent'anni l'attuale proprietaria l'ha custorida in garage mantenendo segrete le sue origini. Ora il prossimo 29 giugno, sarà battuta all'asta dal Reeman Denise Auctioneers and Valuers. L’auto, come fatto sapere dalla stessa casa d’aste, porta ancora con sé la targa originale, ha percorso 83 mila miglia (circa 133 mila chilometri) ed è ancora dotata di vernice e tappezzeria originali, con un valore stimato che si aggira tra i 35 e i 45 mila euro. La Ford è stata l’auto personale della principessa Diana all’inizio relazione con il Principe di Galles.