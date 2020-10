Londra, la regina Elisabetta "grazia" l'uomo che bloccò l'attentatore sul London Bridge: "Ha salvato vite"

IPA

Da assassino ad eroe. E' la storia di Steven Gallant condannato nel 2005 a 17 anni di carcere per l'omicidio di un pompiere. Durante l'attacco terroristico sul London Bridge nel 2019, l'uomo stava seguendo un corso di riabilitazione in semi libertà. Affrontò l'attentatore con una zanna di tricheco e ora, grazie al perdono della regina Elisabetta, ha ottenuto una riduzione della pena di 10 mesi per aver "contribuito a salvare vite umane".