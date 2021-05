Londra, incendio in un palazzo popolare: 100 pompieri impegnati

Un centinaio di vigili del fuoco e venti mezzi sono impegnati a Londra per spegnere un incendio in un palazzo di edilizia popolare di 19 piani. Lo rendono noto i pompieri della capitale britannica su Twitter. L'incendio riguarda in particolare l'ottavo, il nono e il decimo piano dell'edificio, nel quartiere Poplar, nella zona est di Londra.