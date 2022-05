Londra, il copilota ammette in volo di non aver concluso l'addestramento: l'aereo deve fare dietrofront

A un'ora dal decollo, infatti, mentre l'aereo stava sorvolando l'Irlanda, il copilota ha ammesso di non aver superato l'ultimo test di volo. E così al comandante non è rimasto che tornare indietro e riportare l'Airbus A330, con a bordo circa 300 passeggeri, a Londra.

Il "contrattempo" ha causato due ore e 40 minuti di ritardo. Dopo essere atterrati a Heathrow, infatti, si è dovuto attendere in pista l'arrivo di un altro copilota per poi ripartire nuovamente alla volta di New York. A poco sono servite le scuse della compagnia aerea per placare il

nervosismo dei passeggeri

"L'Airbus A330 stava sorvolando sull'Irlanda quando hanno scoperto che il copilota

non aveva completato la fase di addestramento

: è stato imbarazzante per tutti e i passeggeri erano furiosi", ha raccontato un testimone ai media locali.