Liverpool-Roma, parla la moglie di Sean Cox: "Mio marito non tornerà più come prima"

"Mio marito non tornerà più come prima". Parla al quotidiano irlandese Indipendent la moglie di Sean Cox, Martina. Il supporter irlandese del Liverpool che, lo scorso 25 aprile davanti all'Anfield Stadium, è stato aggredito da alcuni tifosi giallorossi, prima della semifinale di andata di Champions League, ha la parte destra del corpo paralizzata. "Sean vede doppio, a volte triplo, non riesce a parlare ma capisce tutto. Una tragedia che ci ha sconvolto la vita", spiega la donna. Intanto, come riporta la Bbc, la settimana scorsa è stato arrestato a Roma un terzo tifoso giallorosso.