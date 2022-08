Liverpool, bimba di 9 anni uccisa in casa durante un inseguimento: arrestato il presunto colpevole

È stato arrestato il presunto colpevole della morte della piccola Olivia Pratt-Korbe, 9 anni, avvenuta lunedì a Liverpool nella casa della bimba durante una sparatoria.

Un omicidio che ha sconvolto l'opinione pubblica in Inghilterra. Lo riferisce la Bbc, precisando che si tratta di un 36enne di Huyton che sarà chiamato a rispondere anche dell'accusa di tentato omicidio. Il killer, infatti, ha ferito sia il 35enne, che ha fatto irruzione nell'abitazione per sfuggire al suo inseguitore, sia la madre della piccola. La donna aveva aperto la porta per vedere cosa stesse succedendo dopo aver sentito gli spari e in quel momento l'uomo armato e il suo "obiettivo" sono entrati in casa.