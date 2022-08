Liverpool, bimba di 9 anni uccisa in casa: è caccia all'uomo

A Liverpool, in Inghilterra, una bambina di 9 anni è stata uccisa nella sua abitazione dove un uomo armato, poi scappato, ha fatto irruzione per sfuggire a un inseguimento.

La piccola, Olivia Pratt-Korbel, è deceduta nell'Alder Hey Children's Hospital in seguito alla sparatoria in cui è rimasta ferita anche la madre. Il padre della bimba aveva aperto la porta per vedere cosa stesse succedendo dopo aver sentito gli spari e in quel momento il killer è entrato in casa.