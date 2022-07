Gran Bretagna, uccisa a 9 anni a coltellate in strada

I fatti -

Secondo i primi rilievi, effettuati dalla polizia del Lincolnshire, la tragedia sarebbe avvenuta intorno alle 18.30 e la bambina sarebbe morta per diverse ferite da taglio. Al momento gli investigatori indagano per omicidio e cercano testimoni, per tentare di ricostruire la vicenda. L'area del delitto è stata coperta e gli agenti lavorano per raccogliere prove.

Il consigliere

Paul Skinner

Boston

Borough Council

Matt Warman

, leader del, si è detto "devastato nell'apprendere di questo incidente molto triste e tragico". "Non possiamo nemmeno immaginare per un secondo il dolore che stanno provando la famiglia e gli amici della bimba e le nostre sentite condoglianze vanno a loro", ha sottolineato. Il parlamentare conservatore del collegio elettorale di Boston e Skegness (nel Lincolnshire),, ha fatto sapere di essere stato in contatto con il ministro degli Interni per garantire l'assistenza nazionale per le indagini perché venga fatta luce sulle dinamiche dei fatti. "Notizie profondamente scioccanti a Boston" ha scritto su Twitter.

L'appello degli investigatori -

Chi ha informazioni parli e ci contatti ai nostri numeri ufficiali

La polizia inglese si affida a chiunque possa aver visto qualcosa: "".