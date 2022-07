Liza Dmitrieva, uccisa a quattro anni dai bombardamenti di Putin

Liza Dmitrieva aveva quattro anni, compiuti nel pieno della guerra, e aveva la sindrome di down . In uno dei video condivisi sui social dalla mamma Irina, qualche minuto prima della tragedia, quel giorno aveva le sneakers bianche abbinate ai pantaloni e i capelli ben pettinati. La piccola spingeva il suo passeggino rosa, sorridente, sulla strada per la logopedista. Poi, qualche ora dopo, tre missili. Insieme a lei sono morte altre 23 persone .

Nei video appena successivi si vede Liza nel centro educativo che usa dei fogli colorati, mentre partecipa alla seduta di logopedia. Qualche minuto prima delle 11, madre e figlia escono e si spostano verso la piazza centrale della cittadina ucraina. Si avvicinano a un ex edificio sovietico. E poco dopo arriva l'attacco: 3 missili vengono sganciati nella piazza ed esplodono vicino a loro. Gli altri fotogrammi riprendono la bimba a terra con il passeggino rovesciato. La mamma, che ha perso un arto, è stata trasportata subito in ospedale. Lì chiede sempre di Lisa, ancora non sa che la figlia non c'è più. L'amore per la figlia l'aveva raccontato sempre ai suoi 99mila follower su Instagram: "Tanti mi dicevano di non partorire, ma io vi presento il mio angioletto", aveva scritto.

I parenti -

"Mamma, sono in cielo, sono una nuvola. Guardando il mondo bianco dall’alto. Ci sono un sacco di ragazzi strani qui, quelli che non sono riusciti a salvarsi", questa la preghiera di ricordo su Facebook, condivisa da amici e parenti.

Il messaggio della moglie di Zelensky -

Olena Zelenska, la moglie del presidente ucraino, ha raccontato sui social di aver riconosciuto Liza Dmitrieva. Su twitter ha spiegato di averla incontrata per la registrazione di un video per le vacanze di Natale: "È riuscita a dipingere non solo se stessa, il suo vestito da festa, ma anche tutti gli altri bambini, io, i cameramen e il regista con i colori", ha scritto Zelenska pubblicando il video sui suoi social.