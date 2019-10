L'Isis conferma la morte di al Baghdadi e annuncia il successore | Messaggio agli Usa: "Non esultate, vi guida un vecchio pazzo"

Lo Stato islamico ha confermato la morte di Abu-Bakr al Baghdadi, ucciso domenica in un raid delle forza americane nel suo compound in Siria, e del suo portavoce, il saudita Abu Hassan al Muhajir. L'Isis ha inoltre annunciato di aver nominato come successore Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi, e minaccia l'America: "Non esultate, il vostro destino è controllato da un vecchio pazzo che va a dormire con un'idea e si sveglia con un'altra".

"Siamo in lutto per te, comandante dei credenti", recita una dichiarazione audio pubblicata su Telegram e letta da Abu Hamza al Quraishi, che viene presentato come il nuovo portavoce dell'organizzazione. Nel messaggio lo Stato islamico lancia anche un appello per vendicare la morte del leader dell'Isis, ammomendo quindi gli Usa a non gioire, ribadendo che il gruppo non è attivo solo in Medio Oriente: "America, non ti rendi conto che lo Stato islamico è ora in prima linea in Europa e in Africa Occidentale? Si estende da Est a Ovest".

Il messaggio rivolto agli americani prosegue con un riferimento a Trump: "Il vostro destino è controllato da un vecchio pazzo, che va a dormire con un'idea e si risveglia con un'altra. Non celebrate la morte di al Baghdadi, non siate arroganti".

