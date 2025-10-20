Logo Tgcom24
Funicolare deragliata a Lisbona, "il cavo non era a norma"

20 Ott 2025 - 21:38
Il cavo di trazione della funicolare Glória di Lisbona, il cui deragliamento il 3 settembre ha causato la morte di 16 persone e il ferimento di 22, "non era certificato per l'uso in strutture di trasporto passeggeri". È quanto emerge dal rapporto preliminare dell'Ufficio per la Prevenzione e l'Investigazione degli Incidenti Aeronautici e Ferroviari. Nel report, diffuso dai media portoghesi, si legge poi che "le funicolari di Lisbona devono rimanere ferme perché non sono a norma e anche per garantire che siano dotate di sistemi di fissaggio e frenatura in grado di immobilizzare le cabine in caso di rottura del cavo".

