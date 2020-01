L'Iran: "Trump non avrà il coraggio di attaccare 52 siti nel Paese" | Il presidente Usa: "Se ci riprovano colpiremo duramente"

Colpire siti culturali in Iran "sarebbe un crimine di guerra". A dirlo è il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, su Twitter in merito alla minaccia Usa contro 52 obiettivi "importanti per la cultura iraniana". "Dopo le gravi violazioni della legge internazionale con i vigliacchi omicidi di venerdì scorso - aggiunge Zarif -, Trump minaccia di commettere nuove violazioni della 'jus cogens'", la norma del diritto internazionale a tutela di valori considerati fondamentali per un Paese. "Non importa se dia calci o urli - conclude -, la fine della presenza maligna degli Usa in Medio Oriente è iniziata".