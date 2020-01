Iraq, razzi sulla zona verde di Baghdad: esplosioni vicino all'ambasciata Usa | Colpita base con soldati americani

Due razzi si sono abbattuti sulla superprotetta Green Zone di Baghdad, in Iraq, provocando esplosioni nella zona che ospita gli uffici del governo iracheno e l'ambasciata degli Stati Uniti. Secondo i media locali diversi elicotteri americani si sono alzati in volo per sorvegliare la zona. Non vi sono al momento notizie di vittime. In un secondo attacco, quasi simultaneo, quattro razzi hanno colpito la base aerea irachena Al-Balad che ospita militari americani.