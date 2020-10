Lione, prete ortodosso ferito da colpi d'arma da fuoco: aggressore in fuga

-afp

Un prete ortodosso è stato ferito da due colpi d'arma da fuoco all'addome a Lione. Come riferito dalla polizia, l'aggressore è in fuga ed è in corso una caccia all'uomo. L'episodio è avvenuto nel settimo arrondissement, nel centro della città, vicino a una chiesa greco ortodossa. Un perimetro di sicurezza è stato predisposto dalla polizia. Secondo il quotidiano Le Progres, un uomo - probabilmente il sacerdote è stato portato via in ambulanza.