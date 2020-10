Attacco Nizza, famiglia killer: "Ci mandò la foto della basilica, è stato lui" 

Il 21enne, sbarcato a Lampedusa e poi identificato a Bari il 9 ottobre, si era messo recentemente in contatto con la famiglia. "Mi telefonò non appena arrivato in Francia", ha detto infatti la madre.

La Tunisia apre un'indagine La Tunisia ha fermamente condannato l'attacco terroristico e la procura antiterrorismo della capitale ha aperto un'indagine per fare chiarezza sui contatti e la vita di Aoussaoui in Tunisia. Alcuni familiari sarebbero già stati sentiti dagli inquirenti.

Ministro dell'Interno: "La Francia è in guerra" "La Francia è in guerra. Siamo in guerra contro un nemico sia interno sia esterno. Siamo in guerra contro l'ideologia islamista". Così il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin, all'indomani dell'attentato nella basilica di Notre Dame a Nizza dove hanno perso la vita tre persone. "L'islamismo è una forma di fascismo del 21esimo secolo, un estremismo che dobbiamo combattere", ha quindi aggiunto.