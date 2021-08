Libia, ritrovato un tablet che collega il gruppo mercenario russo Wagner alla guerra civile al fianco di Haftar

Un tablet abbandonato da un mercenario e ritrovato dalla Bbc sarebbe in grado confermare il ruolo chiave del gruppo paramilitare russo Wagner nella guerra civile che da più di due anni imperversa in Libia . Grazie al dispositivo elettronico, sono state individuate mappe operative e nomi in codice di alcuni combattenti. Inoltre, il sito di informazione britannico è in possesso di una lista di equipaggiamenti militari che proverebbe crimini di guerra e un collegamento diretto con il Cremlino.

Le informazioni nel tablet - L'apparecchio elettronico è stato recuperato in un campo di battaglia nella Libia occidentale, dove nel 2019 alcuni mercenari russi avevano combattuto a sostegno del generale Haftar. Secondo la Bbc, sul quale sito è possibile vedere le immagini del tablet, il dispositivo è stato dimenticato durante il loro ritiro nella primavera del 2020.

Al suo interno sono visibili mappe militari della prima linea, manuali per l'utilizzo delle mine antiuomo e filmati dei droni da ricognizione. Presenti anche dei libri di vario genere, dal Mein Kampf a Game of Thrones fino a una guida per la produzione del vino. Vicino alle indicazioni geografiche, dei nomi che si pensa possano rappresentare gli identificativi di agenti sul campo. Secondo una fonte, sarebbero stati più di mille gli agenti russi presenti il Libia negli ultimi due anni.

L'equipaggiamento militare che li collegherebbe al Cremlino - In un documento separato di dieci pagine, che la Bbc ha definito "lista della spesa", vengono elencati gli equipaggiamenti militari che sarebbero stati in possesso delle forze Wagner. Tra gli altri, compaiono un carro armato T-72, sei mortaio con colpi da 120 millimetri, quasi 300 fucili d'assalto Ak-103 (una variante del più noto Ak-47 "Kalashnikov"), oltre a sistemi radar di ultima tecnologia.

Secondo il consulente per la sicurezza britannico Chris Cobb-Smith, "un supporto simile è quasi impensabile per una compagnia privata", lasciando intendere che Wagner potrebbe essere finanziato direttamente dalla Russia. Un ulteriore indizio in questa direzione è il nome del destinatario di alcuni dei documenti rinvenuti, Evro Polis. Quest'ultima è una società russa che potrebbe essere collegata a Yevgeny Prigozhin, uomo d'affari molto vicino al presidente Putin. Prigozhin ha smentito categoricamente qualsiasi legame.

Cos'è Wagner - Il gruppo Wagner, noto anche come Pmc Wagner, è un'organizzazione paramilitare russa che si avvale di soldati mercenari. Secondo i rapporti di alcuni autorevoli media come Bbc e New York Times, si tratterebbe di un corpo speciale a servizio del Gru (il servizio di intelligente delle forze armate), che viene utilizzato dal Cremlino come unità fantasma.

Si ritiene che sia stato fondato da Dimitri Valeryevich Utkin - il cui nome compare nella "lista della spesa" e che pare abbia scelto il nome Wagner a causa delle sue simpatie per la Germania nazista, che promuoveva l'ascolto del compositore tedesco - e dall'oligarca Evgenij Prigozhin, che fu sanzionato nel 2016 dagli Stati Uniti per aver organizzato e finanziato una campagna di frode online per interferire con le elezioni presidenziali.

Il gruppo è stato identificato per la prima volta nel 2014, quando scese in campo a favore dei separatisti filo-russi nella regione ucraina della Crimea. Negli anni successivi, la loro presenza è stata segnalata durante i conflitti in Siria, Mozambico, Sudan e Repubblica Centrafricana.