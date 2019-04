Libia, Moavero: "Pronti a partire 800mila migranti? Non ci risulta"

"La cifra di 800mila migranti pronti a partire dalla Libia non ci risulta". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, in merito all'allarme lanciato dal premier libico Fayez al-Sarraj. "Non abbiamo notizie di questo tipo", ha proseguito il capo della diplomazia italiana sottolineando che "è una cifra esorbitante rispetto ai numeri estremamente inferiori che ci risultano, che sono nell'ordine di qualche migliaio".