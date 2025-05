Libia, migliaia di manifestanti sotto la sede del governo a Tripoli: ucciso un agente di polizia

È ancora alta la tensione in Libia dove migliaia di manifestanti si sono recati sotto la sede del governo di unità nazionale per chiedere le dimissioni del premier Abdelhamid Dbeibah. Lo riporta il "The Libya Observer" aggiungendo che "manifestanti violenti hanno circondato l'edificio governativo a Sikka road e hanno tentato di entrare, sfondando le recinzioni e lanciando pietre contro gli agenti di sicurezza", e descrivendo la situazione come "ancora tesa". Nei video degli attivisti sui social si può vedere e sentire i manifestanti cantare cori che invocano la "caduta del governo".