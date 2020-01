Libia, Haftar e Sarraj andranno a Mosca per negoziare la tregua con Putin

Il generale Khalifa Haftar e il presidente del governo di accordo nazionale libico Fayez al Sarraj saranno lunedì a Mosca per rafforzare il cessate il fuoco e negoziare una possibile tregua. Lo ha detto il responsabile del gruppo di contatto del governo russo sulla Libia Lev Dengov, citato da Interfax. Dengov non ha saputo dire se ci sarà un faccia a faccia tra Haftar e Sarraj.

"La firma di questo accordo - ha affermato il presidente del Consiglio di Stato (l'equivalente di un senato), Khaled al-Mechri, sulla televisione libica al-Ahrar - aprirà la strada al rilancio del processo politico".

Conte ad Ankara da Erdogan: centrale dossier Libia - E proseguono i contatti internazionali per trovare una soluzione politica al problema libico. Giuseppe Conte vola ad Ankara per un incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Conte vedrà il presidente turco nel palazzo presidenziale di Ankara, poi martedì incontrerà il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi nel palazzo presidenziale del Cairo. Al centro dei colloqui c'è il dossier Libia. La Turchia, viene sottolineato da fonti italiane

alla viglia della visita, è "un partner di assoluta rilevanza geo-strategica nella regione": Ankara, membro della Nato, è "interlocutore fondamentale" per le questioni di sicurezza, i flussi migratori e la politica regionale in Medio Oriente, oltre che attore di rilievo nei Balcani e in Libia.