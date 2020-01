Libia, Unsmil: invito a "rispettare il cessate il fuoco"

"La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) accoglie con favore l'annuncio di un cessate il fuoco e la cessazione delle operazioni militari delle parti in Libia". E' quanto scrive l'Unsmil su Twitter in relazione all'annuncio del cessate il fuoco in Libia dalla mezzanotte di oggi. "La missione spera che tutte le parti rispettino rigorosamente il cessate il fuoco e facciano spazio a sforzi pacifici".