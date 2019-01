Libia, barcone in avaria con 100 migranti a bordo | Tripoli invia i soccorsi

A bordo la situazione era disperata: "Stiamo congelando" - "Presto non riuscirò più a parlare perché sto congelando". E' il drammatico racconto delle telefonate che Alarm Phone ha ricevuto dai migranti. "Sono nel panico - ha scritto il sistema di allerta -, il nostro staff sta cercando di calmarli, ma nell'ultima ora abbiamo sentito più volte persone urlare. La situazione è disperata".



Via Twitter il racconto minuto per minuto - L'arrivo dell'Sos "alle 10 di domenica mattina". Alarm Phone su Twitter: "Siamo stati avvertiti di un'imbarcazione con 100 persone a bordo che stava tentando di attraversare il Mediterraneo. Alle 11 abbiamo ricevuto la loro prima posizione. Erano a 60 miglia al largo di Misurata (Libia), ma la situazione era calma e ci chiedevano di restare in stand-by, mentre tentavano di utilizzare un motore".



"Tra le 11:40 e le 12:20 le persone hanno cominciato ad andare nel panico. Volevano che informassimo le autorità, ma non quelle libiche. Abbiamo fornito loro assistenza legale, spiegando che Libia e Italia avrebbero sostenuto la responsabilità libica per l'area in cui erano. Alle 12:20 abbiamo ricevuto una nuova posizione. Erano a 12 miglia più a est e avevano problemi di navigazione. Un bambino è incosciente o morto. Il natante sta imbarcando acqua. Chiedono aiuto, anche se questo potrebbe significare tornare in Libia".



E Poi: "Alle 12:58 abbiamo chiamato la sala operativa di Roma fornendo la nuova posizione Gps. Ci hanno detto di chiamare Malta. Alle 13:10 abbiamo scritto email a Roma, Malta e Libia chiedendo di chi fosse il coordinamento. Abbiamo richiesto assistenza urgente. Le email verso Tripoli ci sono tornate indietro immediatamente. Malta ci ha confermato che avrebbe richiamato".



"14:10: sia Roma sia Malta ci hanno comunicato che è Tripoli l'autorità responsabile dei soccorsi. Finora non abbiamo ricevuto nessuna risposta da Tripoli e non siamo neanche sicuri che abbiano ricevuto i nostri messaggi. 14:20: Abbiamo chiamato diverse volte i 6 numeri di telefono della sala operativa di Tripoli. Non sono raggiungibili. Esistono ancora? Abbiamo informato Malta e l'Italia e abbiamo ricevuto un settimo numero. Ma anche questo non funziona".



Sea Watch (con 47 migranti a bordo) si dirige verso il barcone - In mezzo al Mediterraneo c'era anche una nave Sea Watch che aveva messo in salvo 47 migranti, tra cui otto minori non accompagnati, soccorsi su un gommone a 50 miglia dalla Libia. "Siamo ancora in zona Sar - avevano affermato gli attivisti - ma nessuno si è finora assunto il coordinamento dell'operazione. Siamo stati rimandati ai libici che però non rispondono". La Sea Watch si stava dirigendo verso l'emergenza segnalata da Alarm Phone: "Siamo a circa 15 ore di distanza. Non possiamo coprire da soli il Mediterraneo, dove le persone vengono lasciate morire".



Palazzo Chigi: "In contatto con la Libia affinché salvi il barcone" - "Dopo vari giorni di mare agitato i trafficanti di esseri umani hanno riapprofittato di questo weekend di mare calmo per agire nuovamente. Attualmente è ancora in mare un gommone con un centinaio di persone in acque territoriali libiche, a circa 60 miglia dalla terraferma. Siamo in continuo contatto con la guardia costiera libica perché effettui questo ulteriore intervento e metta in sicurezza i migranti che sono a bordo". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.



Toninelli segue la vicenda: "I trafficanti non vinceranno" - "La Guardia Costiera libica salva 140 migranti, ora c'è un terzo gommone con 100 a bordo su cui Tripoli si sta muovendo. Sto seguendo la vicenda: i trafficanti di esseri umani non l'avranno vinta. I barconi non devono più partire e solo un'UE unita per stabilizzare la Libia può impedirlo". Così su Twitter aveva affermato il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli.