La mossa arriva dopo che la società parigina ha chiuso le sue boutique in Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina. E così le star del web locali, dopo aver criticato la decisione di Chanel , sono passate ai fatti e, come segno di protesta, hanno postato i video dove, con forbici e coltelli, tagliano in due borse da migliaia di euro accusando il marchio di "russofobia" e invitando le "colleghe" a fare lo stesso.

Le influencer russe fanno a pezzi le borse di Chanel su Instagram, continua la protesta dopo il ban alle vendite per la guerra in Ucraina

L'attrice e conduttrice televisiva

Maryna Yermoshkina

è stata la prima a fare un passo del genere, affermando che Chanel presumibilmente "umilia i suoi compatrioti e discrimina le persone in base alla nazionalità. Non un singolo articolo o marchio vale il mio amore per la mia Patria e il rispetto di me stessa. Sono contro la russofobia e sono contro i marchi che sostengono la russofobia. Se possedere Chanel significa vendere la mia Patria, allora non ho bisogno di Chanel". Yermoshkina ha quindi esortato le altre influencer a strappare i loro prodotti.

L'appello è stato raccolto, tra le altre, dalla dj

Katya Guseva

Victoria Bonya

e dallla modella, che ha detto: "Se Chanel non rispetta i suoi clienti, perché dobbiamo rispettare noi Chanel? Ciao ciao".