L'austriaco Kurz: "Le riforme Ue vadano nella direzione di Roma"

"In Italia - spiega infatti in un'intervista al domenicale Frankfurter Allgemeine am Sonntag - già nel passato programmi di stimolo promossi dall'Europa non hanno avuto il successo sperato. Il Paese ha ora come prima bisogno di combattere l'economia illegale e ha sistemi poco competitivi, dalle pensioni al mercato del lavoro". Quindi, se l'Europa vuole "spendere 750 miliardi, dobbiamo chiederci: chi dovrebbe pagare, chi dovrebbe riceverli, e per cosa dovrebbero essere spesi. Il contrario sarebbe negligente".

Il cancelliere austriaco chiarisce però che "un'Unione dei debiti con noi non si potrà fare. Ma è chiaro che in una crisi straordinaria come questa, bisogna aiutare gli Stati che sono stati colpiti più gravemente, e che stanno attraversando peggio questa crisi sanitaria ed economica". Come debbano essere questi aiuti "sarà discusso nei dettagli nel negoziato: sono ottimista che alla fine arriveremo a un accordo".