Lanzarote, 30enne italiano pestato a sangue fuori da un bar: è in coma

Un 30enne italiano, Salvatore Sinagra, di Favignana, è in fin di vita dopo essere stato pestato a sangue fuori da un bar a Lanzarote, nelle isole Canarie. L'uomo, ricoverato in ospedale a Las Palmas e operato alla testa, "è in coma con il cranio spaccato perché ha incrociato la persona sbagliata", ha raccontato a La Stampa il padre, Andrea Sinagra, che è accorso sul posto appena informato di quanto accaduto. "Nessuno sa chi sia" la persona che ha aggredito il 30enne. "La polizia spagnola mi dice che sta indagando ma finora non ci sono sviluppi", ha aggiunto il padre della vittima.