Timori per la variante Delta del Covid in Gran Bretagna, Johnson: "Meno ottimista sulle riaperture il 21 giugno" 

La diffusione della variante Delta (ex indiana) del Covid in Gran Bretagna è oggetto di "grave preoccupazione". Lo ha affermato il premier britannico Boris Johnson, a margine del G7 in Cornovaglia, aggiungendo di essere "meno ottimista sulle riaperture nel Paese previste per il 21 giugno". Lunedì è attesa una decisione su un'eventuale proroga delle restrizioni.