Tornano a crescere i contagi di Covid nel Regno Unito . Nelle ultime ore sono stati 4.182, per un totale di 20.765 negli ultimi sette giorni, con un aumento del 24% in una settimana (il dato più alto degli ultimi due mesi). A destare preoccupazione è la variante indiana : il premier Boris Johnson, criticato per aver imposto tardi la quarantena a chi rientrava dall'India, sta quindi rallentando le progressive riaperture. Intanto, una nuova variante del coronavirus è stata segnalata in Vietnam : secondo il ministro della Salute Nguyen Thanh Long, citato dal quotidiano online VnExpress, si tratterebbe di un mix tra le varianti indiana e inglese . Dai primi dettagli, la variante vietnamita sarebbe molto più trasmissibile , soprattutto nell'aria.

Uk, Burioni: "La variante indiana si diffonde tra i vaccinati con una dose" - I casi di covid-19 nel Regno Unito sono in aumento e secondo il virologo Roberto Burioni questo accade a causa della variante indiana del virus che buca anche la protezione ottenuta con la somministrazione di una sola dose di vaccino. "La situazione in UK sta peggiorando, a causa della variante indiana che si diffonde con particolare intensità tra non vaccinati e i vaccinati con una sola dose (pessima idea)" ha scritto il virologo sui social, commentando i media internazionali che evidenziano un aumento del 48% dei nuovi casi di contagio nel Regno Unito rispetto alla scorsa settimana. Il virologo aggiunge però che i vaccini a Rna messaggero avrebbero confermato la loro efficacia anche nei confronti della variante indiana: "Fortunatamente l'efficacia della vaccinazione completa (mRNA) sembra mantenuta".

In Vietnam nuova variante mix indiana-inglese - Secondo il ministro della Salute Nguyen Thanh Long si tratterebbe di un mix tra le varianti indiana e inglese. Dai primi dettagli, la variante vietnamita sarebbe molto più trasmissibile, soprattutto nell'aria. L'ultima ondata di coronavirus in Vietnam, iniziata il 27 aprile, ha visto finora 3.595 casi locali di Covid-19 in 33 città e province: secondo il ministro, la variante sarebbe responsabile della nuova ondata nel Paese.