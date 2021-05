Covid Gb, Johnson: per ora niente turismo verso Ue e Italia 

IPA

Nelle nuove norme anti-Covid entrate in vigore in Gran Bretagna, viene confermata la raccomandazione di non viaggiare per turismo verso i 170 Paesi inseriti nelle cosiddetta lista arancione, fra cui l'Italia e tutta l'Ue (tranne il Portogallo). Lo ha detto il premier Boris Johnson ai Comuni, precisando che si potrà viaggiare solo in "circostanze eccezionali", come per far visita a familiari gravemente ammalati.