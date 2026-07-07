La storia del conduttore radiofonico che in 60 secondi trova una conoscenza in comune con un ascoltatore

Interrogato dal New York Times l'"indovinatore seriale" dice che parte del suo successo è figlio della facilità con cui i gallesi attaccano bottone. La cordialità è un tratto distintivo degli abitanti di Cardiff e dintorni, garantisce lui. La rubrica poi ha ormai smesso di essere un semplice divertissement, trasformandosi quasi ormai in un servizio per recuperare dei contatti persi. Molte persone hanno ricevuto addirittura diverse chiamate da amici e conoscenti dopo essere state menzionate nel programma. Saputo questo, il nostro eroe made in Wales ha iniziato a prendere molto seriamente la sua missione: "Ogni volta che non trovo un contatto mi sembra di aver deluso il mio Paese", giura tra il serio e il faceto a chi lo intervista. Va detto che sembra impossibile poter restare delusi da un tipo così: conosce mezzo Galles, fa un programma comico e si occupa pure di calcio. Elis James non è solo un fantastico surrogato delle Pagine Gialle. Probabilmente è anche l'amico ideale.