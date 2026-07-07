La storia del conduttore radiofonico che in 60 secondi trova una conoscenza in comune con un ascoltatore
Elis James è diventato famoso come "l'eroe gallese" in grado di conoscere tutti. E proprio le sue origini sono il suo segreto, visto che notoriamente dalle parti di Cardiff le persone sono tanto poche quanto aperte a fare amicizia
Se siete cresciuti in un paesino qualunque della provincia italiana, sapete già che una delle prime domande che vi verranno fatte da uno sconosciuto autoctono e in là con gli anni sarà sempre: "Chi sono i tuoi genitori? A chi sei figlio?". Possono variare le forme con cui questo interrogativo verrà posto ma, da questo punto di partenza, molto spesso detto sconosciuto arriverà ad avere un'idea di chi sei, di quali caratteristiche ereditarie tu potresti avere e di quale sia il tuo giro di conoscenze.
Genesi dell'eroe gallese
Succede perché nei piccoli centri la gente è poca e spesso molto ciarliera. Quasi impossibile non conoscersi in certi contesti. Questo vale anche Oltremanica, in particolare in una Nazione disseminata di paesini e con appena 3,2 milioni di abitanti come il Galles. Lo sa bene il conduttore radiofonico della BBC Elis James, conosciuto dai suoi ascoltatori come "l'eroe gallese" per il suo particolare superpotere: riuscire a trovare una conoscenza in comune con un connazionale in appena 60 secondi.
Ogni settimana John Robins introduce la telefonata in diretta di un ascoltatore o un’ascoltatrice gallese, quasi certo che il sodale e co-conduttore James sarà capace di trovare una conoscenza in comune che lo colleghi alla persona dall'altra parte del telefono. Elis James funziona meglio dell'algoritmo di molti social, meglio di quello che ti suggerisce "persone che potresti conoscere" ma con cui in realtà non hai nemmeno mai fatto nemmeno la fila alle poste. Il gioco che appassiona gli ascoltatori britannici si chiama Cymru Connections (Cymu è il nome in gaelico del Galles) ed è dal 2024 un appuntamento fisso nel programma comico di James e Robins, chiamato senza troppa fantasia Elis James and John Robins.
Una rete sterminata di contatti
Elis mette in scena una performance che sta a metà tra l'Indovina Chi? e l'Akinator (a seconda di quale sia la generazione che sta leggendo). Si parte quasi sempre con l'età e la scuola frequentata: conoscere certe informazioni aiuta il nostro eroe gallese a restringere il campo notevolmente. Alla fine si sa infatti quanti anni ha la persona e la si può geolocalizzare: un vantaggio non da poco che indirizza Elis James anche sulle successive domande da fare. Non sono quesiti chissà quanto originali: si indaga il lavoro della persona in questione, i suoi studi e i suoi hobby. Ma tanto basta al nostro che, pur vivendo da anni a Londra, sembra mantenere una rubrica di contatti da far impallidire Gianni Minà. A volte il legame in comune si ritrova non a caso attingendo al serbatoio di conoscenze più o meno famose di Elis James, che oltre a lavorare in radio scrive di calcio (soprattutto gallese) per diverse testate.
Ormai una missione
Interrogato dal New York Times l'"indovinatore seriale" dice che parte del suo successo è figlio della facilità con cui i gallesi attaccano bottone. La cordialità è un tratto distintivo degli abitanti di Cardiff e dintorni, garantisce lui. La rubrica poi ha ormai smesso di essere un semplice divertissement, trasformandosi quasi ormai in un servizio per recuperare dei contatti persi. Molte persone hanno ricevuto addirittura diverse chiamate da amici e conoscenti dopo essere state menzionate nel programma. Saputo questo, il nostro eroe made in Wales ha iniziato a prendere molto seriamente la sua missione: "Ogni volta che non trovo un contatto mi sembra di aver deluso il mio Paese", giura tra il serio e il faceto a chi lo intervista. Va detto che sembra impossibile poter restare delusi da un tipo così: conosce mezzo Galles, fa un programma comico e si occupa pure di calcio. Elis James non è solo un fantastico surrogato delle Pagine Gialle. Probabilmente è anche l'amico ideale.