La Russia torna a colpire Kiev due mesi dopo il ritiro | Uno dei missili vola a bassa quota sopra una centrale nucleare

La capitale ucraina torna a essere colpita dai missili russi.

Dopo due mesi dal ritiro delle truppe da Kiev , la città si è svegliata domenica 5 giugno sentendo diverse esplosioni, in particolare - fa sapere il sindaco Vitali Klitschko - nei quartieri di Darnytskyi e Dniprovsky, appena fuori dal centro. Non ci sarebbero feriti gravi, ma una persona è ricoverata in ospedale.