La nave Mare Jonio soccorre 29 migranti al largo della Libia

La nave Mare Jonio ha soccorso 29 migranti a bordo di un gommone in avaria in acque internazionali, a 40 miglia al largo della Libia. Tra le persone portate in salvo figurano anche una bimba di un anno e tre donne, di cui una incinta. "Abbiamo chiesto un porto sicuro al centro di coordinamento italiano", ha riferito la Mediterranea Saving Humans, rete delle associazioni italiane che con Nave Mare Jonio compie azioni di monitoraggio in mare.