Quelle che la cancelliera Angela Merkel ha visto visitando, ad Adenau, i luoghi più colpiti dall'alluvione in Germania sono state "immagini spettrali". Sconvolta dai "danni surreali" provocati dall'acqua, la Merkel ha promesso aiuti immediati: "Mercoledì - ha garantito - il governo federale concorderà un programma con le autorità statali per fornire rapidamente aiuti per obiettivi a medio termine e per la ricostruzione delle infrastrutture".