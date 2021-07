Dal distretto di Ahrweiler al cuore della Renania Palatinato, il Land più colpito dall'alluvione: le immagini del disastro hanno il volto di un uomo e una donna, marito e moglie, che, stivali ai piedi, aiutano i vicini di casa a svuotare il pianoterra e lo scantinato invasi dal fango. A provocare i danni maggiori non è stato il grande fiume, il Reno, ma i suoi affluenti, che si sono fatti largo tra le abitazioni.

Maltempo, la Germania devastata dalle inondazioni Afp 1 di 23 Afp 2 di 23 Afp 3 di 23 Afp 4 di 23 Afp 5 di 23 Afp 6 di 23 Afp 7 di 23 Afp 8 di 23 Afp 9 di 23 Afp 10 di 23 Afp 11 di 23 Afp 12 di 23 Afp 13 di 23 Afp 14 di 23 Afp 15 di 23 Afp 16 di 23 Afp 17 di 23 Afp 18 di 23 Afp 19 di 23 Afp 20 di 23 Afp 21 di 23 Afp 22 di 23 Afp 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Eravamo in trappola - "Sembrava di essere in trappola, impotenti. Scendevano fiumi d'acqua ovunque" dice una donna. "Viviamo a ridosso del torrente, siamo abituati a vederlo crescere, anche esondare. Ma mai, mai nulla di simile" continua.

I numeri del disastro - Intanto si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che ha colpito non solo la Germania ma anche Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizzera. Il Paese maggiormente colpito, però, è proprio la Germania, dove il numero delle persone morte a causa delle alluvioni è salito a 133. In totale i morti in Europa sono più di 150. La polizia tedesca ha fatto sapere che "secondo le ultime informazioni disponibili 90 persone hanno perso la vita" nella regione della Renania-Palatinato. A queste si aggiungono le 43 vittime nella Renania Settentrionale-Westfalia.

Leggi Anche Maltempo in Germania, le vittime salgono a 133

Merkel: "Il Governo non vi lascerà soli" - "Temo che vedremo la piena portata di questa tragedia solo nei prossimi giorni" ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel. Promettendo aiuti per i soccorsi e la ricostruzione: "Il Governo non vi lascerà soli in questo momento difficile e terribile".