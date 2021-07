Maltempo in Germania, le vittime salgono a 133

Maltempo, la Germania devastata dalle inondazioni Afp 1 di 23 Afp 2 di 23 Afp 3 di 23 Afp 4 di 23 Afp 5 di 23 Afp 6 di 23 Afp 7 di 23 Afp 8 di 23 Afp 9 di 23 Afp 10 di 23 Afp 11 di 23 Afp 12 di 23 Afp 13 di 23 Afp 14 di 23 Afp 15 di 23 Afp 16 di 23 Afp 17 di 23 Afp 18 di 23 Afp 19 di 23 Afp 20 di 23 Afp 21 di 23 Afp 22 di 23 Afp 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che ha colpito Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizzera. Il Paese maggiormente messo in ginocchio è la Germania, dove il numero delle persone morte a causa delle alluvioni è salito a 133. In totale i morti in Europa sono 153.