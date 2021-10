La Francia rimborserà le visite dallo psicologo nel post pandemia

Macron ha annunciato che sarà possibile ottenere un rimborso per le sessioni con gli psicologi, nell'ambito di una tariffa concordata tra lo specialista e l'assicurazione sanitaria. Si tratterebbe di uno sconto di 40 euro per la prima seduta e di 30 per le successive, con la possibilità di rinnovarlo per oltre un anno in caso di necessità. L'iniziativa sarà su base volontaria e potranno aderirvi sia i liberi professionisti sia i dipendenti di un centro sanitario pubblico.

Il supporto con lo sconto sarà limitato nel tempo, con un prezzo fisso di dieci sessioni rinnovabili una sola volta. Potranno approfittare dell'iniziativa tutti i bambini dai 3 anni in su, compresi adolescenti e adulti con "disturbi depressivi e stati d'ansia da lievi a moderati".

Secondo la Corte dei conti, una misura come questa potrebbe addirittura generare un guadagno netto. In questo modo infatti verrebbero ridotte le prescrizioni per astensione dal lavoro, oltre a quelle da psicofarmaci. "Andare da uno psicologo quando si ha un disturbo depressivo, è un'azione preventiva" ha dichiarato Séverine Salgado, direttore generale della Mutualità francese. Un esperimento simile a quello proposto da Macron è in vigore dal 2018 nei dipartimenti di Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Morbihan e Landes per i pazienti tra i 18 e i 60 anni. Secondo un rapporto Medicare, il progetto ha aiutato più di 30mila persone, grazie al contributo del 58% dei medici di base e del 45% degli psicologi autorizzati dalle ASL regionali.