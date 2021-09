Parigi, donna psicolabile investe clienti di un ristorante: 6 feriti

Un'auto ha investito alcuni clienti seduti ai tavolini di un ristorante a Fontainebleau, a 50 km da Parigi. Sei persone sono state ferite, tre ricoverate in ospedale. Alla guida una donna nota per problemi psichiatrici che è stata subito fermata. L'investitrice è stata trasportata in un pronto soccorso psichiatrico di un ospedale di Melun, poco distante, dove già era in cura.