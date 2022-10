La Farnesina a Razov: l'Italia condanna i referendum farsa

"Un messaggio inequivocabile.

Ferma condanna dell'Italia per i referendum farsa, consultazioni condotte dalla Federazione Russia in modo illegale in violazione di ogni norma internazionale". Lo ha detto il segretario generale della Farnesina Ettore Sequi in un punto stampa dopo il colloquio con l'ambasciatore russo Serghei Razov. "L'Italia non riconosce e non ne riconoscerà l'esito".