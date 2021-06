La ex moglie di Bezos ha donato altri 2,74 miliardi di dollari in beneficenza

-afp

La ex moglie di Jeff Bezos, MacKenzie Scott, ha donato insieme al marito Dan Jewett altri 2,74 miliardi di dollari in beneficenza. I soldi sono andati a 286 organizzazioni, dalle non profit nel settore dell'arte a gruppi impegnati contro la discriminazione razziale, come ha annunciato la coppia. La ricchezza dei coniugi è cresciuta grazie all'aumento del valore delle azioni di Amazon, di cui la MacKenzie Scott detiene il 4%.