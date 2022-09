La destra vince le elezioni in Svezia, si dimette la premier Andersson

L'annuncio delle dimissioni di Andersson, che saranno formalizzate giovedì 15 settembre, è arrivato in diretta tv durante il conteggio degli ultimi voti. La

coalizione vincente

176 seggi nel parlamento

, quella formata da Moderati, Democratici Svedesi, Cristiano-Democratici e Liberali, è destinata a otteneredi 349 seggi contro i 173 del centro-sinistra.

I

Democratici di Svezia

Ulf Kristersson

, che rappresentano l'ala più a destra del panorama politico, oggi capaci di ottenere il 20,6% dei voti, quando entrarono in Parlamento, nel 2010, erano completamente isolati dal resto delle forze politiche presenti. Nonostante siano loro la forza politica più forte all'interno della coalizione, è il leader dei Moderati,, il candidato premier del prossimo governo. La scelta è ricaduta su di lui e non su Akesson perché quest'ultimo non avrebbe i consensi sufficienti tra gli altri partiti per formare la nuova coalizione di governo.