In Svezia donna accoltellata e uccisa a meeting politico, un arresto | Media: "Aggressore è un neonazista"

Copenhagen, spari in un centro commerciale

Usa, sparatoria durante la parata del 4 luglio in Illinois

Londra, si "incollano" per protesta a un dipinto dell'800 e lo danneggiano

Rocco Morabito, l'arresto in Brasile del super boss della 'ndrangheta

La donna, trasportata d'urgenza in ospedale, è morta poco dopo. L'accoltellatore è stato spinto a terra e bloccato da un pensionato di 69 anni. Lars Reuterberg ha detto di aver sentito qualcuno gridare "fermatelo" e di aver visto un uomo scavalcare uno steccato con un salto. "L'ho visto, pensavo avesse scippato una borsetta o qualcosa del genere. Non era grosso, ha fatto finta di nulla per un po'. Poi quando mi è passato vicino, l'ho spintonato con forza".

La convention, cheriunisce diversi politici svedesi, dura una settimana.