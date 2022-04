La deputata laburista che "accavalla le gambe per distrarre Johnson": governo inglese nella bufera

Molestie, altri ministri accusati

- Downing Street è sempre più nell'occhio del ciclone, e non solo per i party in tempi di lockdown. Con gli ultimi indagati per abusi, scrive il "Messaggero", diventano 56 i deputati che sono stati segnalati all'Indipendent Complaints and Grievence Scheme, l'organismo creato nel 2018 in seguito al movimento #MeToo.

La deputata si difende

- Il caso della deputata laburista sta montando in Gran Bretagna sulla scia di dichiarazioni di parlamentari conservatori riferite da un articolo del "Mail on Sunday". Di fronte alle polemiche la Rayner si è difesa dicendo che "la mia colpa è di avere le gambe e di indossare vestiti" e precisando che "le donne in politica affrontano sessismo e misoginia ogni giorno. E io non sono diversa".

Solidarietà a tutto campo

- Le reazioni in suo appoggio non si sono fatte aspettare: dalla scrittrice Eli Shafak che paragona i suoi accusatori a "estremisti bigotti come i talebani" alla premier scozzese Nicola Sturgeon che, solidale con la deputata di Londra, punta il dito contro un articolo che è un "promemoria sulla profonda misoginia che le donne affrontano ogni giorno". In quell'articolo si dice, tra l'altro, che la Rayner abbandonò la scuola a 16 anni perché era incinta, che non ha frequentato l'università, che è stata badante, è divorziata e una "working class", mentre di Johnson non si dice che ha avuto diverse mogli e parecchi figli.

Ed ecco le parole di Johnson: "Non sono d'accordo su quasi nulla con la Rayner, ma la rispetto come parlamentare e trovo deplorevole la misoginia a lei diretta in forma anonima".

I ministri denunciati per molestie -

Dall'altra parte, i ministri segnalati avrebbero fatto commenti impropri a sfondo sessuale. In un caso, scrive il "Sunday Times", un parlamentare avrebbe corrotto un membro dello staff in cambio di favori sessuali. Il segretario generale del sindacato dei dipendenti pubblici, Dave Penman, afferma che il caso dimostra come, nonostante i passi avanti per sostenere chi fa denuncia, siamo ancora indietro nell' "equilibrio tra il potere che hanno i deputati nei confronti del loro staff". Secondo Penman va ridiscussa la relazione tra i deputati e il loro staff per proteggere i dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, fondamentali per supportare gli incarichi dei parlamentari.

Potere, deputati e staff

- Secondo il ministro ombra laburista sulla violenza domestica Jess Phillips il numero delle denunce è "sconvolgente": "C'è un grave problema di sbilanciamento di potere". E in queste settimane tutto il partito conservatore è stato spesso coinvolto in scandali sessuali. Solo pochi giorni fa il Tory Imran Ahmad Khan si è dimesso dopo la condanna per aggressione sessuale contro un ragazzo di 15 anni nel 2008. Khan si è proclamato innocente e ha fatto ricorso. Un altro collega, David Warburton, è stato sospeso dall'incarico di capogruppo dopo essere stato coinvolto in uno scandalo di coca e molestie, pur dichiarandosi innocente.

