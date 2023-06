La Corea del Sud sarà più giovane

I vecchi sistemi per il calcolo dell'età

Infatti con l’entrata in vigore del nuovo sistema tutti i cittadini risulteranno avere uno o due anni in meno. Le vecchie modalità di calcolo funzionavano in maniera molto diversa. Alla nascita i bambini risultavano avere già un anno, per poi compierli ogni primo gennaio. In questo modo alcuni bimbi coreani potrebbero avere già due anni, quando da noi invece dovrebbero compierne ancora uno. Un caso limite è quello di una persona nata in Corea del Sud il 31 dicembre, che di fatto dopo due giorni di vita avrebbe altrettanti anni. Inoltre nel paese venivano utilizzati altri sistemi di usati per calcolare l’età in cui si comincia ad andare a scuola, si può bere alcolici o si può accedere al servizio militare, e di fatto per poche altre attività. In questo caso si parte da zero al momento della nascita, per poi aggiungere un anno ogni primo gennaio.