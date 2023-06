Corea del Nord, tensioni con Usa e Seul su orlo guerra nucleare

La Corea del Nord ha accusato oggi Seul e gli Usa di spingere le tensioni nella regione sull'"orlo di una guerra nucleare", sottolineando che continuerà a rafforzare le proprie capacità di autodifesa.

Lo riporta l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. In un rapporto pubblicato dall'Istituto per gli studi americani del ministero degli Esteri nordcoreano, Pyongyang ha paragonato le tensioni militari nella regione alla notte prima dello scoppio della Guerra di Corea del 1950-53, criticando gli Usa e la Corea del Sud per il loro "delirante confronto militare anticomunista" e le "minacce retoriche".