La Cina annuncia nuove sanzioni contro funzionari di Usa e Canada

La Cina ha annunciato nuove sanzioni contro funzionari di Stati Uniti e Canada, in risposta alle accuse contro Pechino per violazioni dei diritti umani ai danni della minoranza musulmana degli uiguri nella regione dello Xinjiang. Nella "lista nera" figurano i numeri uno e due della Commissione americana per la Libertà religiosa internazionale, Gayle Manchin e Tony Perkins, nonché il parlamentare canadese Michael Chong.